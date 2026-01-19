Стався інцидент у квітні 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі побиття військового у Києві

За даними прокуратури, 27-річного мешканця Черкаської області обвинувачують у розбійному нападі на військового. Сталось це поблизу залізничного вокзалу в Києві торік у квітні.

Як повідомили правоохоронці, чоловік познайомився з військовослужбовцем біля станції метро "Вокзальна". Між ними виник конфлікт, який розпочав обвинувачений. Під час сварки чоловік побив військового.

Після того як потерпілий знепритомнів і впав на землю, нападник зняв із нього кросівки, взув їх і втік. Своє взуття він залишив біля постраждалого, який згодом помер у лікарні.

Наразі, як поінформували в прокуратурі, обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також в прокуратурі додали, що у жовтні того ж року суд застосував до цього ж чоловіка примусові заходи медичного характеру за жорстоке поводження з твариною.

