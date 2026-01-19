Обох постраждалих доправили до лікарні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області.
Що відомо про падіння жінки і дитини з вікна?
Як розповіли правоохоронці, інцидент стався 19 січня зранку в одному з районів Запоріжжя. Попередньо, жінка викинула з вікна 9 поверху свою 8-річну доньку. Потім мати стрибнула й сама.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від бригади швидкої допомоги.
Зазначається, що обох постраждалих госпіталізували. Директорка однієї з лікарень Запоріжжя Ірина Кулеш повідомила Суспільному, що дитина перебуває у вкрай важкому стані в операційній.
У лікарні додали, що у 8-річної постраждалої, попередньо, діагноз: поєднана травма, тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м'яких тканин лівої кінцівки, переохолодження.
За даними заступниці медичної директорки лікарні Анни Макаренкової, мати дитини теж у лікарні з множинними травмами.
Стан важкий. Наразі знаходиться в операційній з метою стабілізації стану,
– додала Макаренкова для Суспільного.
На місці падіння працюють поліцейські. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.
