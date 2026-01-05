У цій справі вже відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

Що розповів ветеран та поліція щодо інциденту?

У поліції Львівщини розповіли, що 4 січня до них звернувся 26-річний львів'янин, який є ветераном російсько-української війни. Чоловік повідомив, що близько 01:00 на сходовому майданчику одного з багатоквартирних будинків на вулиці Липи 33-річна сусідка під час словесного конфлікту з ним розпилила йому в обличчя газовий балончик.

Поліцейські наголосили, що відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне легке тілесне ушкодження.

У фейсбуці друг ветерана Тарас Репицький та сам постраждалий Андрій Кулько розповіли деталі конфлікту. За словами військового, сусідка, яку звуть Анна-Марія Курило виставила свіже сміття з дуже неприємним запахом і мухами на сходовий майданчик.

Загалом там вже 4 пакети зі сміттям було. І відповідно з'явився дуже неприємний запах у нашому спільному коридорі. Я з нареченою вирішив написати їй оголошення і приклеїти на двері та на пакети зі сміттям (ввічливо попросили все позабирати, повикидати, ліквідувати),

– зазначив Кулько.

Далі, за словами ветерана, жінка прийшла додому, побачила оголошення, після чого почала дуже наполегливо і гучно бити у двері їхньої квартири.

"Почалась словесна перепалка. Кілька разів обізвала мене маріупольським моск***м, стверджувала, що я не перебував насправді у полоні, бо в мене є ноги руки. І взагалі, "Чому я не воюю"?? Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відчинив двері й вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі", – розповів постраждалий.

За словами Тарас Репицького, Анна-Марія знала, що Андрій – ветеран, був в полоні, постійно бере участь в акціях щодо військовополонених та досі проходить психологічну реабілітацію й адаптацію.

Громадський активіст також опублікував відео, де можна побачити обличчя Андрія Кулька після інциденту.

Який вигляд мав постраждалий ветеран Андрій Кулько після інциденту із сусідкою / Відео з фейсбуку Тараса Репицького

Ким доводиться Курило ветерану та його нареченій?

Розповідь ветерана підтвердила його наречена Христина Гадзало. Вона є племінницею вищезгаданої Анни-Марії Курило, яка розприснула газовий балончик в обличчя ветерану.

Вона заявила, що поведінка Анни-Марії Курило є приниженням та насильством щодо ветерана та має бути розголошена і покарана.

На жаль, я є її племінницею, проте вважаю її абсолютно чужою мені людиною,

– наголосила дівчина.

Христина Гадзало розповіла, як стався конфлікт між її нареченим та її тіткою / Відео з інстаграму дівчини

Христина також розповіла, що Анна-Марія Курило є масажисткою та має свій масажний салон. Про це також свідчить і її сторінка в інстаграмі.

Яка версія Анни-Марії щодо інциденту?

Також у своєму інстаграмі про конфлікт, що трапився з Андрієм Кульком, висловилася і сама Анна-Марія Курило. Вона опублікувала низку сторіс, в який розповіла свою версію подій.

Жінка зазначила, що ветеран нібито послав її, використавши нецензурну лексику, після чого вона "йому по очах перцевим балончиком дала, щоб знав, як відкривати рот до дівчини та посилати".

Я хотіла поговорити нормально, як це г**но почало посилати, то який він нормальний, що не вміє вести бесіду.. і зараз чудить от таке. Якби не посилав, то б по очах би не отримав, а я захищаю жіночу гідність і повагу!

– написала львів'янка.

Жінка також зазначала, що "захищала себе від військового рукоприкладства і ганебної поведінки зі сторони хлопця до старшої людини".

Анна-Марія підтвердила, що наречена ветерана дійсно є її племінницею. Сусідка стверджує, що чоловік "змонтував відео і виставив, яка я погана, просто так взяла і зробила, а іншу частину обрізав, де посилає і руку хотів підняти".

Анна-Марія Курило описала свою версію інциденту зі сміттям та ветераном / Фото з інстаграму львів'янки

Окрім того, львів'янка писала, що інцидент зі сміттям трапився відразу після того, як вона приїхала додому з-за кордону, а також виставила пакети та не встигнула викинути їх.

Сусідка також стверджує, що ветеран нацькував на неї друзів, щоб ті "ганебні коменти писали". Його поведінку вона описала як дитячу та жалюгідно. Вона завинила, що має багато гідних військових в оточенні, і вони "так себе не ведуть".

Пізніше Анна-Марія Курило пояснила у коментарі журналістам ZAXID.NET, що заприснула очі Андрію Кульку не перцевим газом, а спреєм для взуття, який був під рукою.

Ветеран і моя племінниця хамили до мене через двері, коли я хотіла поговорити і сказати, що це за цирк розклеєний на дверях. Я повернулася з-за кордону, побігла за собачками і не встигла в той день винести сміття, бо думала вечері. А потім прийшла: все розклеєне, що я сміття не винесла… Я стукала, щоб поговорити, мене посилали різними матами, то де ж нормальність? А коли відкрив, хотів руку підняти. Я бачила під руками спрей для взуття, взяла і бризнула. А він розпіарив, щоб мене захейтили, що отак взяла просто так зробила,

– розповіла жінка.

Також вона виклала частину розмови із ветераном та племінницею на тлі інциденту зі сміттям.

Анна-Марія Курило виклала частину розмови з ветераном та племінницею / Відео з інстаграму львів'янки

