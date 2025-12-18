Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Пишного.
Читайте також "Немає рук – немає грошей": у "Приватбанку" стався скандал з видачею картки воїну без кінцівок
Як на ситуацію реагують у Нацбанку?
Андрій Пишний зазначив, що він "з болем" прочитав історію українського ветерана, яка трапилася у відділенні "Приватбанку".
Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде!
– йдеться в дописі голови НБУ.
За його словами, висновки та реакція будуть, а подібних ситуацій більше не траплятиметься. Пишний додав, що доставить картку військовому особисто, "разом із вибаченням від усіх нас".
На інцидент також відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Ми відкрили Руслану картку два дні тому, одразу після звернення. Так і повинно бути!
– написав бізнесмен.
З чого все почалося?
17 грудня командирка Патронатної служби "Янголи", офіцерка ЦВС 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Олена "Гайка" Толкачова повідомила, що "Приватбанк" не зміг видати пластикову картку українському воїну, який втратив кінцівки на фронті.
Причиною стало те, що військовий не зміг взяти у руки картку через та сфотографуватися з нею. На нову пластикову картку захисникові мали б надійти державні виплати.
У відділенні банку військовому повідомили, що тримати картку іншій людині "не можна". Натомість єдиною "альтернативою" від банку є оформлення довіреності та видача картки на ім'я медичного куратора.