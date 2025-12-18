Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пышного.
Как на ситуацию реагируют в Нацбанке?
Андрей Пышный отметил, что он "с болью" прочитал историю украинского ветерана, которая случилась в отделении "Приватбанка".
Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет!
– говорится в заметке главы НБУ.
По его словам, выводы и реакция будут, а подобных ситуаций больше не будет случаться. Пышный добавил, что доставит карточку военному лично, "вместе с извинениями от всех нас".
На инцидент также отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Мы открыли Руслану карту два дня назад, сразу после обращения. Так и должно быть!
– написал бизнесмен.
С чего все началось?
17 декабря командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Елена "Гайка" Толкачева сообщила, что "Приватбанк" не смог выдать пластиковую карту украинскому воину, который потерял конечности на фронте.
Причиной стало то, что военный не смог взять в руки карточку через и сфотографироваться с ней. На новую пластиковую карточку защитнику должны были бы поступить государственные выплаты.
В отделении банка военному сообщили, что держать карточку другому человеку "нельзя". Зато единственной "альтернативой" от банка является оформление доверенности и выдача карточки на имя медицинского куратора.