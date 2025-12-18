Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пышного.

Как на ситуацию реагируют в Нацбанке?

Андрей Пышный отметил, что он "с болью" прочитал историю украинского ветерана, которая случилась в отделении "Приватбанка".

Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет!

– говорится в заметке главы НБУ.

По его словам, выводы и реакция будут, а подобных ситуаций больше не будет случаться. Пышный добавил, что доставит карточку военному лично, "вместе с извинениями от всех нас".

На инцидент также отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Мы открыли Руслану карту два дня назад, сразу после обращения. Так и должно быть!

– написал бизнесмен.

С чего все началось?