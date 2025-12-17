Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командира первой в Украине Патронатной службы "Ангелы", офицера ЦВС 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ – Елены "Гайки" Толкачевой – в ее телеграм-канале.

Что известно о скандале с воином и "Приватбанком"

"Гайка" рассказала, что медицинский куратор Патронатной службы "Ангелы" привезла в одно из киевских отделений "Приватбанка" 20-летнего солдата, который во время боевого задания в районе Изюмского в Харьковской области потерял все конечности и сейчас имеет высокие ампутации.

Парню должны были восстановить карточку, ведь телефон с теми карточками, которые у него были в бою, были потеряны в бою. На новую пластиковую карточку защитнику должны были бы поступить государственные выплаты.

Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А достает готовую карточку и говорит: "Возьмите ее в руки, и подержите возле лица для фото". У человека нет рук. Нет рук – нет карточки,

– написала Елена Толкачева.

Офицер отметила, что в отделении воину и медицинскому куратору сказали, что держать карточку другому человеку "нельзя". А единственной "альтернатива" от банка является оформление доверенности и выдача карточки на имя медицинского куратора.

"Вдумайтесь. Человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что не имеет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность? Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", – заметила "Гайка".

Командир первой в Украине Патронатной службы "Ангелы" рассказала, что раненый решил ждать протез руки, месяца, возможно, год, без денег, которые государство ему должно.

Мы это так не оставим. Государство, банки и бюрократия должны повернуться лицом к войску. Иначе – это измена, а не просто идиотизм,

– подчеркнула Толкачева.

Как прокомментировали ситуацию с ветераном в "Приватбанке"?

Пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга в комментарии 24 Канала заявил, что ситуация, сложившаяся с ненадлежащим предоставлением банковских услуг ветерану в Киеве, недопустима.

"Сейчас банк выясняет все обстоятельства инцидента. "Приватбанк" лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки", – отметил представитель банка.

Олег Серга подчеркнул, что "Приватбанк" искренне сожалеет, что возникла такая ситуация, а также проведет внутреннюю работу, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

