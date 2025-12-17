Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя с никнеймом vira_11, которая распространила сообщение из местных теелграм-каналов.

Что написала женщина из Одессы пользователю в Россию?

В пункте несокрушимости, что расположен в 78 школе Одессы заметили женщину примерно 60 лет, которая фотографировала все вокруг. Оказалось, что фото она присылала через WhatsApp на российский номер телефона. На снимках были люди, которые прятались там во время вражеской атаки на город. Женщина еще и подписала сделанные фото, отметив, что в убежище находится она и "отбросы общества".

Такая дерзость удивила и даже разозлила людей в сети. Некоторые писали, что информацию об этой женщине надо передать правоохранителям, ведь она может угрожать безопасности города, общаясь с россиянами.

Однако мнения относительно поступка женщины разделились. Пользователь karpov_ivan не считает, что ее переписка – это что-то страшное.

Ну это ее частное мнение, в чем проблема? Я думаю, что фотографировать частную переписку это грубое нарушение Конституции Украины, которая гарантирует право на конфиденциальность переписки. Я на месте этой дамы вас бы осудил,

– написал он в комментариях.

Пользовательница kinograal15 заметила, что в таком случае к женщине надо было подойти и спросить, действительно ли она считает окружающих плохими и чем она лучше их. К тому, же как заметила комментатор, записанный диалог мог бы доказать, что такая досадная ситуация действительно произошла, а не является фейком.

Другие же пользователи подозревают, что женщина все же связана с Россией, мол, что видимо "она когда-то приехала из какого-то мухо**анска, а теперь всем рассказывает, что Одесса – это русский город". В комментариях также высказали мнение, что по ту сторону экрана мог быть не россиянин, а украинец, который находится на оккупированных территориях.

