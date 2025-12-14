Сам Гавий позиционировал себя как "комендант". Об этом рассказали в Центре журналистских расследований, передает 24 Канал.

Как Гавий воевал на стороне России?

Согласно источникам, Степан Гавий погиб примерно три месяца назад на фронте. Сначала его считали пропавшим без вести, а позже российские войска подтвердили его гибель. Захоронение состоялось на сельском кладбище. В то же время его жена продолжает утверждать, что он жив.

После гибели Гавия в селе стало спокойнее, поскольку он активно доносил оккупантам на проукраинских жителей, а также на тех, кто отказывался получать так называемую "гуманитарку" и другие выплаты от страны-агрессора

Местные жители сообщают, что он добровольно заключил контракт с оккупантами, сначала ожидая на службу в Крыму. Его, однако направили на фронт, где тот и погиб.

Что известно о предателе и его семье?

Степан Гавий родился 25 февраля 1986 года в селе Карпатское Львовской области. В Новокаменке он поселился после брака с местной женщиной, которая также сотрудничала с оккупантами. Ранее Гавий неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и ДТП, а также имел значительные долги в Украине.

Интересно, что вместе со Степаном контракт с российскими силами подписал его приемный сын Артур Трощинский (род. 8 октября 2003 года). С декабря 2024 года Артур публикует в соцсетях фото со своей службы в российских войсках.



Коллаборант Артур Трощинский / Фото из соцсетей

Недавно 22-летний Артур подорвался на противопехотной мине вблизи Олешек на левобережной Херсонщине, в результате чего потерял часть ноги. По последним данным, он находится на лечении, но продолжает поддерживать Россию.

Больше о предателях Украины

В сентябре появилась информация о том, что генерал-лейтенант Сергей Стороженко, который перешел на сторону России после аннексии Крыма, возглавляет наступательные операции российских войск на Купянск.

В прошлом году журналисты установили имена и личные данные 151 "специалиста", которые работают инструкторами и готовят мобилизованных россиян к войне. Среди них есть лица, которые так или иначе причастны к Украине.

В частности речь шла о Вячеславе Москаленко, 49-летнего уроженца Купянска, который служит в российской армии и учит солдат работы с противотанковыми ракетными комплексами и станковыми гранатометами.

В этот перечень вошел и Николай Клочко, 64-летний уроженец Бахмута, проживающий в Алуште, также сотрудничает с российской армией как инструктор, обучая оккупантов обращению с оружием и военной тактике. В России он имеет звание подполковника.