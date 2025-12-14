Сам Гавій позиціював себе як "комендант". Про таке розповіли в Центрі журналістських розслідувань, передає 24 Канал.

Читайте також В Україні судять звільненого з російського полону зрадника Тараненка, – ЗМІ

Як Гавій воював на боці Росії?

Згідно з джерелами, Степан Гавій загинув приблизно три місяці тому на фронті. Спершу його вважали зниклим безвісти, а пізніше російські війська підтвердили його загибель. Поховання відбулося на сільському кладовищі. Водночас його дружина продовжує стверджувати, що він живий.

Після загибелі Гавія у селі стало спокійніше, оскільки він активно доносив окупантам на проукраїнських мешканців, а також на тих, хто відмовлявся отримувати так звану "гуманітарку" та інші виплати від країни-агресорки

Місцеві мешканці повідомляють, що він добровільно уклав контракт з окупантами, спершу очікуючи на службу в Криму. Його, однак направили на фронт, де той і загинув.

Що відомо про зрадника та його сім'ю?

Степан Гавій народився 25 лютого 1986 року у селі Карпатське Львівської області. У Новокам'янці він оселився після шлюбу з місцевою жінкою, яка також співпрацювала з окупантами. Раніше Гавій неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та ДТП, а також мав значні борги в Україні.

Цікаво, що разом зі Степаном контракт із російськими силами підписав його названий син Артур Трощинський (нар. 8 жовтня 2003 року). З грудня 2024 року Артур публікує у соцмережах фото зі своєї служби у російських військах.



Колаборант Артур Трощинський / Фото з соцмереж

Нещодавно 22-річний Артур підірвався на протипіхотній міні поблизу Олешок на лівобережній Херсонщині, внаслідок чого втратив частину ноги. За останніми даними, він перебуває на лікуванні, але продовжує підтримувати Росію.

Більше про зрадників України

У вересні з'явилася інформація про те, що генерал-лейтенант Сергій Стороженко, який перейшов на бік Росії після анексії Криму, очолює наступальні операції російських військ на Куп'янськ.

Минулого року журналісти встановили імена та особисті дані 151 "спеціаліста", які працюють інструкторами та готують мобілізованих росіян до війни. Серед них є особи, які так чи інакше причетні до України.

Зокрема йшлося про В'ячеслава Москаленка, 49-річного уродженця Куп'янська, який служить у російській армії та навчає солдатів роботи з протитанковими ракетними комплексами та станковими гранатометами.

До цього переліку увійшов і Микола Клочко, 64-річний уродженець Бахмута, який проживає в Алушті, також співпрацює з російською армією як інструктор, навчаючи окупантів поводженню зі зброєю та військовій тактиці. У Росії він має звання підполковника.