Ці "фахівці" мають громадянство України та зрадили країну. Ба більше, серед них є не лише ті, хто навчає, а й такі, що воюють у лавах окупаційної армії.

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Український зрадник В'ячеслав Москаленко

В'ячеслав Москаленко – 49-річний рядовий, який навчає росіян, як працювати з протитанковими ракетними комплексами і станковими протитанковими гранатометами. Зрадник України родом з Куп'янська, й нині він має 2 громадянства – українське та російське. Відомо, що в Україні його засудили за крадіжку, однак у 2001 році його випустили.

Тоді зрадник втік у Москву й до 2010 року був у розшуку в Україні. Згодом Москаленко приєднався до ​​"Центрального казачєго войска IV", яке входить до "Всєросійского казачєго общєства". Саме "представники" з цього "общєства" воюють на Донеччині з 2014 року, а також брали участь у боях за Донецький аеропорт. Москаленко також був у "ПВК Донбас" і воював щонайменше до 2022 року.



В'ячеслав Москаленко (зліва) / Фото з російських соцмереж

Зверніть увагу! Повний перелік російських інструкторів, які навчають окупантів, можна переглянути за посиланням.

Бізнесмен-зрадник Микола Клочко

Микола Клочко – 64-річний зрадник, який народився у Бахмуті, але проживає в Алушті. Він також працює в російській армії інструктором та навчає окупантів поводженню зі зброєю та військовій тактиці. Клочко має звання підполковника російської армії.

В Україні Клочко ще 20 років тому відкрив бізнес з прокату товарів для спорту та відпочинку. Коли росіяни анексували Крим, то Клочко вже жив в Алушті. Бізнесмен вирішив не переїжджати з окупованих територій, а навпаки – відразу отримав російський паспорт. Цікаво, що Клочко й далі є бізнесменом, адже станом на 2020 рік він мав дійсний рахунок в українському банку, і від українського громадянства він не відмовлявся.



Микола Клочко / Фото з російських соцмереж

Денис Димченко

Денис Димченко родом з селища Брилівка Херсонської області. Нині це село окуповане росіянами. Відомо, що з 14 років херсонець див у Росії, де закінчив кадетське училище. Згодом Димченко переїхав на навчання до Криму, хоча підтримував "русскій мір".

Журналісти встановили, що Димченко воював на боці російських окупантів з 2014 року. Так, він був добровольцем батальйону терористів "Вікінг" й керував розвідротою. Втім, Димченко станом на 2020 рік мав українське громадянство, адже в одному з банків у нього відкритий рахунок.

Денис і його сім'я заробляли в Україні – у них є зареєстроване у Брилівці на Херсонщині підприємство "Агро", яке вирощує і продає виноград. У 2016-му Денис, воюючи проти України, став підписантом у цій компанії, співвласником якої досі є його батько Сергій, а директоркою мати Світлана,

– додають журналісти.

З початком повномасштабного вторгнення Димченко знову опинився в окупаційній армії, однак тепер як інструктор. Він брав участь у боях на Харківщині, а також навчав росіян стріляти. Втім, навчати й воювати він більше не буде, адже у квітні 2024 року, як повідомляли росЗМІ, Димченко загинув на Донеччині.



Денис Димченко з сім'єю (зрадник справа на фото) / Фото з мережі

Віталій Максаков

Віталій Максаков – 61-річний полковник російської армії, який теж родом з України. У мережі він вказує, що його рідне місто Саки в Криму, однак перевірити цю інформацію неможливо. Журналісти встановили, що раніше зрадник мав прізвище Мірошниченко, однак змінив його у 2010 році.

До слова, Максаков "популярний" в російській пропаганді. Окрім того, у 2014 – 2015 роках він був інструктором у так званих "апалчєнцов ДНР", а зараз навчає мобілізованих росіян спеціальній підготовці і тактиці Журналісти також встановили, що Максаков брав участь в окупації Криму. До слова, син Максакова, ймовірно, також є окупантом, який воює проти України.



Віталій Максаков / Фото з мережі

Анатолій Малолєтко

Анатолій Малолєтко – 68-річний російський полковник у відставці. Відомо, що він закінчив школу у селі Павлиші Кіровоградської області, де й досі у нього живуть родичі.

Після анексії Криму Малолєтко переїхав до Сімферополя. Там він почав працювати керівником кримського військового комісаріату. Нині він навчає російських військкомів мобілізувати чоловіків до лав окупаційної армії.



Анатолій Малолєтко / Фото з мережі