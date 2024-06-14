СБУ затримала керівника одного із відділів Хмельницької міськради. Він тривалий час працював на ФСБ Росії.

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Збирав секретну інформацію

За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільш зацікавлений ворог був у розвідданих щодо сил оборони та ЗСУ.

Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. Росіяни планували використати цю інформацію для майбутніх ударів.

Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала зловмисника, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник російської спецслужби і залучив його до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Фігуранту оголосили підозру у держзраді. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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