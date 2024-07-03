Эти "специалисты" имеют гражданство Украины и предали страну. Более того, среди них есть не только те, кто учит, но и такие, что воюют в рядах оккупационной армии.

Важно Чиновник Хмельницкого горсовета собирал секретную информацию для российской ФСБ

Украинский предатель Вячеслав Москаленко

Вячеслав Москаленко – 49-летний рядовой, который учит россиян, как работать с противотанковыми ракетными комплексами и станковыми противотанковыми гранатометами. Предатель Украины родом из Купянска, и сейчас он имеет 2 гражданства – украинское и российское. Известно, что в Украине его осудили за кражу, однако в 2001 году его выпустили.

Тогда предатель сбежал в Москву, и до 2010 года был в розыске в Украине. Впоследствии Москаленко присоединился к "Центральному казачьему войску IV", которое входит во "Всероссийское казачье общество". Именно "представители" из этого "общества" воюют в Донецкой области с 2014 года, а также участвовали в боях за Донецкий аэропорт. Москаленко также был в "ЧВК Донбасс" и воевал как минимум до 2022 года.



Вячеслав Москаленко (слева) / Фото из российских соцсетей

Обратите внимание! Полный перечень российских инструкторов, которые обучают оккупантов, можно посмотреть по ссылке.

Бизнесмен-предатель Николай Клочко

Николай Клочко – 64-летний предатель, который родился в Бахмуте, но проживает в Алуште. Он также работает в российской армии инструктором и учит оккупантов обращению с оружием и военной тактике. Клочко имеет звание подполковника российской армии.

В Украине Клочко еще 20 лет назад открыл бизнес по прокату товаров для спорта и отдыха. Когда россияне аннексировали Крым, то Клочко уже жил в Алуште. Бизнесмен решил не переезжать с оккупированных территорий, а наоборот – сразу получил российский паспорт. Интересно, что Клочко и дальше является бизнесменом, ведь по состоянию на 2020 год он имел действительный счет в украинском банке, и от украинского гражданства он не отказывался.



Николай Клочко / Фото из российских соцсетей

Денис Дымченко

Денис Дымченко родом из поселка Брилевка Херсонской области. Сейчас это село оккупировано россиянами. Известно, что с 14 лет херсонец жил в России, где закончил кадетское училище. Впоследствии Дымченко переехал на учебу в Крым, хотя поддерживал "русский мир".

Журналисты установили, что Дымченко воевал на стороне российских оккупантов с 2014 года. Так, он был добровольцем батальона террористов "Викинг" и руководил разведротой. Впрочем, Дымченко по состоянию на 2020 год имел украинское гражданство, ведь в одном из банков у него открыт счет.

Денис и его семья зарабатывали в Украине – у них есть зарегистрированное в Брилевке Херсонской области предприятие "Агро", которое выращивает и продает виноград. В 2016-м Денис, воюя против Украины, стал подписантом в этой компании, совладельцем которой до сих пор является его отец Сергей, а директором мать Светлана,

– добавляют журналисты.

С началом полномасштабного вторжения Дымченко снова оказался в оккупационной армии, однако теперь как инструктор. Он участвовал в боях на Харьковщине, а также учил россиян стрелять. Впрочем, учить и воевать он больше не будет, ведь в апреле 2024 года, как сообщали росСМИ, Дымченко погиб в Донецкой области.



Денис Дымченко с семьей (предатель справа на фото) / Фото из сети

Виталий Максаков

Виталий Максаков – 61-летний полковник российской армии, который тоже родом из Украины. В сети он указывает, что его родной город Саки в Крыму, однако проверить эту информацию невозможно. Журналисты установили, что ранее предатель имел фамилию Мирошниченко, однако изменил его в 2010 году.

К слову, Максаков "популярный" в российской пропаганде. Кроме того, в 2014 – 2015 годах он был инструктором в так называемых "ополченцев ДНР", а сейчас учит мобилизованных россиян специальной подготовке и тактике Журналисты также установили, что Максаков участвовал в оккупации Крыма. К слову, сын Максакова, вероятно, также является оккупантом, который воюет против Украины.



Виталий Максаков / Фото из россетей

Анатолий Малолетко

Анатолий Малолетко – 68-летний российский полковник в отставке. Известно, что он окончил школу в селе Павлыши Кировоградской области, где до сих пор у него живут родственники.

После аннексии Крыма Малолетко переехал в Симферополь. Там он начал работать руководителем крымского военного комиссариата. Сейчас он учит российских военкоматов мобилизовать мужчин в ряды оккупационной армии.



Анатолий Малолетко / Фото из сети