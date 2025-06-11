Військовослужбовця повернули з полону у травні 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Що відомо про справу Тараненка

Чечелівський районний суд Дніпра судить Анатолія Тараненка попри статус звільненого військовослужбовця. Зокрема, його обвинувачують у дезертирстві та привласненні військового майна.

За даними слідства, ще у січні 2021 року зрадник перейшов на бік російських окупантів. Наступного ж дня було відкрито кримінальне провадження.

Як передає видання, у період служби на боці Росії російські медіа записували з Тараненком пропагандистські інтерв'ю. У них він заперечував намір повертатися в Україну та звинувачував ЗСУ в обстрілах Донбасу. Після 2021 року його обличчя зникло з інформаційного простору.

Однак у травні 2025 року Тараненка повернули з російського полону. Як виявилося, ще у грудні 2024 року Чечелівський суд відновив втрачені матеріали кримінальної справи, а 4 червня 2025 року вже було призначено склад суду для слухання.

Наступного дня суд відмовся від взяття Тараненка під варту, адже на засідання він не з'явився. За словами прокурорки Ірини Ленкевич, зрадник проходить реабілітацію у Вінницькому військовому шпиталі.

Обвинуваченого судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України: дезертирство та привласнення військового майна. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, навіщо Тараненка повернули з полону. За його словами, Україна не мала впливу на формування списків. Кожна зі сторін самостійно визначала, кого передає.