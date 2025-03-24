Начальник рекрутингу 20 ОПБС К-2 Ярослав Калінін, аналізуючи статистику повернення військових до його полку, в інтерв'ю 24 Каналу назвав основні причини СЗЧ та дезертирства в армії.

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Основні причини СЗЧ і дезертирства

Як зазначив Калінін, головна причина – це відсутність здорового клімату в частині. Тут можна виділити кілька аспектів.

Відсутність належної взаємодії з командиром. Загальний страх виконувати бойові завдання. Моральне виснаження та відсутність відпусток.

Військовослужбовці, потрапляючи в таку ситуацію, розуміють, що єдине оптимальне рішення для них – це самовільне залишення частини, а потім уже розв'язувати можливі проблеми.

Як цьому запобігти

Начальник рекрутингу зауважив, що дуже важливо налагодити ефективну комунікацію в підрозділах. Вона має бути не лише між безпосередніми командирами та військовими, а й на вищих рівнях командування.

"Військовослужбовці повинні чітко розуміти, для чого вони перебувають у тому чи іншому підрозділі, які завдання на них покладаються", – пояснив Ярослав Калінін.

Також важливо, щоб їхня думка була почута, щоб вони не відчували себе "рабами системи". Необхідно забезпечити їм право на відпочинок та покращувати умови служби.

У полк К-2 часто приходять кандидати з інших частин, зокрема поновлені після звільнення чи переведення, які вже мають бойовий досвід і можуть ним поділитися.

Ми слухаємо їхні пропозиції й враховуємо досвід,

– додав він.

Завдяки цьому військовослужбовці почуваються комфортно у К-2 та взаємно корисні одне одному.

Нагадаємо, що після повернення із СЗЧ військових направляють до батальйонів резерву, після чого у них є можливість вибору військової частини.