Начальник рекрутингу 20 ОПБС К-2 Ярослав Калінін, аналізуючи статистику повернення військових до його полку, в інтерв'ю 24 Каналу назвав основні причини СЗЧ та дезертирства в армії.
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Основні причини СЗЧ і дезертирства
Як зазначив Калінін, головна причина – це відсутність здорового клімату в частині. Тут можна виділити кілька аспектів.
- Відсутність належної взаємодії з командиром.
- Загальний страх виконувати бойові завдання.
- Моральне виснаження та відсутність відпусток.
Військовослужбовці, потрапляючи в таку ситуацію, розуміють, що єдине оптимальне рішення для них – це самовільне залишення частини, а потім уже розв'язувати можливі проблеми.
Як цьому запобігти
Начальник рекрутингу зауважив, що дуже важливо налагодити ефективну комунікацію в підрозділах. Вона має бути не лише між безпосередніми командирами та військовими, а й на вищих рівнях командування.
"Військовослужбовці повинні чітко розуміти, для чого вони перебувають у тому чи іншому підрозділі, які завдання на них покладаються", – пояснив Ярослав Калінін.
Також важливо, щоб їхня думка була почута, щоб вони не відчували себе "рабами системи". Необхідно забезпечити їм право на відпочинок та покращувати умови служби.
У полк К-2 часто приходять кандидати з інших частин, зокрема поновлені після звільнення чи переведення, які вже мають бойовий досвід і можуть ним поділитися.
Ми слухаємо їхні пропозиції й враховуємо досвід,
– додав він.
Завдяки цьому військовослужбовці почуваються комфортно у К-2 та взаємно корисні одне одному.
Нагадаємо, що після повернення із СЗЧ військових направляють до батальйонів резерву, після чого у них є можливість вибору військової частини.