Президент Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які пішли у СЗЧ, повернутися на службу до 1 січня 2025 року із поновленням усіх соціальних гарантій, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Як відбувається поновлення виплат тим, хто повернувся з СЗЧ

У Міноборони наголосили, що військовим нададуть консультацію, як поновитися на службі, пояснять, що потрібно для цього робити.

Військовослужбовець, який повернувся із СЗЧ, спочатку потрапляє до так званого батальйону резерву. Прибувши туди, військовий подає рапорт на командира частини. Командир частини своєю чергою протягом доби уточнює інформацію стосовно цього військовослужбовця, зокрема де він проходив службу на момент здійснення СЗЧ.

Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту.

Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства.

За період, проведений у СЗС, виплати не передбачені.

Раніше у ДБР уточнили, що після повернення військовослужбовця на службу розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування.