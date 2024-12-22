Президент Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим что позволяет военнослужащим, которые ушли в СОЧ, вернуться на службу до 1 января 2025 года с возобновлением всех социальных гарантий, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Как происходит возобновление выплат тем, кто вернулся из СОЧ

В Минобороны отметили, что военным предоставят консультацию, как восстановиться на службе, объяснят, что нужно для этого делать.

Военнослужащий, который вернулся из СОЧ, сначала попадает в так называемый батальон резерва. Прибыв туда, военный подает рапорт на командира части. Командир части в свою очередь в течение суток уточняет информацию относительно этого военнослужащего, в частности где он проходил службу на момент осуществления СОЧ.

Командир воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продлевает действие контракта.

Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством.

За период, проведенный в СОЧ, выплаты не предусмотрены.

Ранее в ГБР уточнили, что после возвращения военнослужащего на службу начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования.