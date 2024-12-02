Недавно президент Зеленский подписал закон, который позволяет военнослужащим, которые ушли в СОЧ, вернуться на службу. Те, кто это сделают добровольно до 1 января 2025 года будут восстановлении со всеми социальными гарантиями, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Возвращение до конца года или 10 лет за решеткой

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян объяснила, что основная цель закона – предоставить возможность военнослужащим, которые ушли в СОЧ, продолжить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины.

Согласно новому закону, что военнослужащие, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу данного закона, имеют возможность добровольно, но не позднее 1 января 2025 года, прибыть в соответствующие воинские части для продолжения военной службы.

Руководитель воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает действие контракта, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Также такому военнослужащему возобновляются все льготы, предусмотренные государством.

Кроме того, командир должен сообщить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие военного контракта военнослужащего продолжается. Также начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего.

Если военнослужащий до первого января не вернется к месту прохождения службы, то уголовное производство может быть завершено приговором. За СОЧ и дезертирство можно получить наказание в виде 10 лет лишения свободы.

К слову, ранее в Генштабе признали, что СОЧ является проблемой для армии и назвали вероятные причины этого явления.