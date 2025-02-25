Про те, як військових зустрічають у 2 Галицькій бригаді НГУ розповідає 24 Канал. Воїни наразі дуже задоволені умовами та ставленням.

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Повернення до лав воїнів після СЗЧ

Чоловіки, які з тих чи інших причин були змушені піти в СЗЧ, скористувалися можливістю повернутися до війська без притягнення до кримінальної відповідальності. Для подальшої служби вони обрали 2 бригаду НГУ. У підрозділі офіцера Артема Довгалюка підготовку до служби проходять 6 військових, які повернулися із СЗЧ.



Командир підрозділу 2 Галицької бригади Артем Довгалюк / Фото Західного ОТУ НГУ

Один з них Юрій на псевдо "Джин". Раніше він був штурмовиком. Чоловік хвилювався, що після повернення із СЗЧ його цькуватимуть ті, хто не покидав місце служби. Але долучившись до бригади НГУ, воїн відчув дуже тепле ставлення до себе. Зараз з іншими військовослужбовцями проходить бойове злагодження та ділиться своїм досвідом.

Тут командування і побратими добре відносяться до нас. Думав, що буде гірше, чесно… Ми знайомимося, вчимося взаємодіяти і разом воювати. В принципі, я задоволений,

– розповів Юрій.

Також повернутися на службу після СЗЧ вирішив військовий Олексій на псевдо "Малий". Він родом Волновахи Донецької області, яка зараз тимчасово знаходиться під контролем росіян, довго захищав свій дім. У новому підрозділі чоловік почувається добре.

Мене добре зустріли у новому підрозділі. І я задоволений тим, як вливаюся в колектив. Не жалію, що вирішив скористатися можливістю повернутися без кримінальної відповідальності. Щодня тривають навчання і злагодження, так що часу на дурні думки немає. І я би радив всім повертатися. Приєднуватися до лав НГУ. Ми маємо все таки дотиснути ворога, щоб війна не дісталася у спадок нашим дітям,

– сказав Олексій.

Військові повернулися із СЗЧ до бригади НГУ / Фото Західного ОТУ НГУ

Командир підрозділу розповів, що нові побратими швидко вчаться разом з іншими військовими.

Вони діляться досвідом з моїми хлопцями, мої хлопці – з ними. Так як більшість цих хлопців якісний і хороший бойовий досвід в різних сферах: є штурмовики, є мінометники, є хлопці, які займалися дистанційним мінуванням, є звичайні пілоти FPV. Вони дуже добре доповнюють мій підрозділ як бойова одиниця,

– поділився Артем Довгалюк.

Ті військові, до 1 березня військові, які вчинили СЗЧ до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу, звернувшись до Національної поліції. Їх за бажанням можуть відправити, зокрема, в частину Галицької бригади НГУ, де відбувається оформлення документів та видається забезпечення. У подальшому ці військові будуть проходити службу в лавах Національної гвардії України в різних підрозділах.

Хто пішов у СЗЧ після 29 листопада, має пройти через загальну процедуру, отримавши письмову згоду командира частини, яку військовий залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі. Після винесення рішення суду щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності, він може повернутися до війська.