Начальник рекрутинга 20 ОПБС К-2 Ярослав Калинин, анализируя статистику возвращения военных в его полк, в интервью 24 Каналу назвал основные причины СОЧ и дезертирства в армии.

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Основные причины СОЧ и дезертирства

Как отметил Калинин, главная причина – это отсутствие здорового климата в части. Здесь можно выделить несколько аспектов.

Отсутствие должного взаимодействия с командиром. Общий страх выполнять боевые задачи. Моральное истощение и отсутствие отпусков.

Военнослужащие, попадая в такую ситуацию, понимают, что единственное оптимальное решение для них – это самовольное оставление части, а потом уже решать возможные проблемы.

Как это предотвратить

Начальник рекрутинга отметил, что очень важно наладить эффективную коммуникацию в подразделениях. Она должна быть не только между непосредственными командирами и военными, но и на высших уровнях командования.

"Военнослужащие должны четко понимать, для чего они находятся в том или ином подразделении, какие задачи на них возлагаются", – объяснил Ярослав Калинин.

Также важно, чтобы их мнение было услышано, чтобы они не чувствовали себя "рабами системы". Необходимо обеспечить им право на отдых и улучшать условия службы.

В полк К-2 часто приходят кандидаты из других частей, в частности восстановленные после увольнения или перевода, которые уже имеют боевой опыт и могут им поделиться.

Мы слушаем их предложения и учитываем опыт,

– добавил он.

Благодаря этому военнослужащие чувствуют себя комфортно в К-2 и взаимно полезны друг другу.

Напомним, что после возвращения из СОЧ военных направляют в батальоны резерва, после чего у них есть возможность выбора воинской части.