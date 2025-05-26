Чоловіка, схожого на Анатолія Тараненка, зафільмувала низка медіа під час другого етапу обміну 24 травня. Він швидко з автобуса вирушив усередину медзакладу та не спілкувався з пресою. Крім того, у списках звільнених з полону, опублікованих росЗМІ, можна було побачити його ім'я, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Як Україну могла обміняти зрадника

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов наголосив, що зараз слідчі займаються встановленням особи Тараненка та підтвердженням звинувачень.

Юсов пояснив, що Україна не могла вплинути на списки. Обидві сторони самі визначали, кого готові передати. Крім того, було мало часу. Наймасштабніший обмін підготували та провели менш як за тиждень.

Нагадаємо, що Анатолій Тараненко – колишній боєць ЗСУ, який у 2021 році перейшов на бік "ДНР". Він розповідав в інтерв'ю пропагандистам про жахіття служби в українській армії, запевняв, що ніколи не повернеться на батьківщину, і навіть хотів воювати на боці росіян.

Засновниця асоціації захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко повідомила, що військовополонені свідчили проти Анатолія Тараненка. За їхніми словами, той просив ножа, щоб катувати азовців і заявляв, що хоче воювати проти України.