Мужчину, похожего на Анатолия Тараненко, снял ряд медиа во время второго этапа обмена 24 мая. Он быстро из автобуса отправился внутрь медучреждения и не общался с прессой. Кроме того, в списках освобожденных из плена, опубликованных росСМИ, можно было увидеть его имя, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Как Украину могла обменять предателя

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что сейчас следователи занимаются установлением личности Тараненко и подтверждением обвинений.

Юсов объяснил, что Украина не могла повлиять на списки. Обе стороны сами определяли, кого готовы передать. Кроме того, было мало времени. Самый масштабный обмен подготовили и провели менее чем за неделю.

Напомним, что Анатолий Тараненко – бывший боец ВСУ, который в 2021 году перешел на сторону "ДНР". Он рассказывал в интервью пропагандистам об ужасах службы в украинской армии, уверял, что никогда не вернется на родину, и даже хотел воевать на стороне россиян.

Основательница ассоциации защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко сообщила, что военнопленные свидетельствовали против Анатолия Тараненко. По их словам, тот просил нож, чтобы пытать азовцев и заявлял, что хочет воевать против Украины.