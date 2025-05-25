Об этом написал бывший узник тюрьмы "Изоляция" и писатель Станислав Асеев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook Асеева.

Смотрите также Кто вернулся из российского плена: фамилии, опубликованы местными властями и родными

Некоторые гражданские в плену уже более 8 лет

Асеев напомнил, что есть пленные, причем гражданские, которых Россия не возвращает уже 8 лет.

Состоялся заключительный этап большого обмена пленными – и в нем нет ни одного из гражданских, которые сидят ВОСЕМЬ лет. Восемь лет Список заложников, который я передал президенту Зеленскому еще в январе 2020-го – так и остался списком,

– пишет Асеев.

Большинство из них, по словам Асеева, сейчас содержатся в колонии №32 строгого режима в Макеевке. Туда их перевели после пыток в тюрьме "Изоляция" и других местах заключения. Часть этих людей в свое время сотрудничала с украинскими спецслужбами – еще тогда, когда "большинству было безразлично, что происходит на Донбассе".

Асеев отметил, что хотя сравнивать уровень страданий пленных неправильно, продолжительность плена – объективный показатель.

"Но срок плена – это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает) – абсолютно недопустимо не учитывать тех, кто сидит дольше всех", отмечает он.

Он также отметил: для России эти заложники не имеют никакой ценности, поэтому вопрос встает к Украине – признает ли она их своими.