Про це написав колишній в’язень в’язниці "Ізоляція" і письменник Станіслав Асєєв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook Асєєва.

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Деякі цивільні у полоні вже понад 8 років

Асєєв нагадав, що є полонені, причому цивільні, яких Росія не повертає вже 8 років.

Відбувся заключний етап великого обміну полоненими – і в ньому немає жодного з цивільних, які сидять ВІСІМ років. ВІСІМ РОКІВ. Список заручників, який я передав президенту Зеленському ще в січні 2020-го – так і залишився списком,

– пише Асєєв.

Більшість із них, за словами Асєєва, нині утримуються в колонії №32 суворого режиму в Макіївці. Туди їх перевели після тортур у в’язниці "Ізоляція" та інших місцях ув’язнення. Частина цих людей свого часу співпрацювала з українськими спецслужбами – ще тоді, коли "більшості було байдуже, що відбувається на Донбасі".

Асєєв зазначив, що хоча порівнювати рівень страждань полонених неправильно, тривалість полону – об’єктивний показник.

"Але термін полону – це об'єктивний критерій, і якщо держава забирає цивільних (а вона їх забирає) – абсолютно неприпустимо не зважати на тих, хто сидить довше за всіх", зазначає він.

Він також зауважив: для Росії ці заручники не мають жодної цінності, тому питання постає до України – чи визнає вона їх своїми.