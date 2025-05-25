Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командующего 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко в фейсбуке.

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Как прокомментировал "Редис" последний обмен пленными

"Редис" заявил, что среди около одной тысячи украинских военнопленных, которых удалось обменять, нет ни одного азовца. Зато вернулся предатель, который просил нож у вертухаев, чтобы издеваться над нашими бойцами.

Это выглядит как издевательство. С тех, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. С их родных, близких и побратимов. С тех, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования,

– написал Прокопенко.



Предатель о котором писал "Редис" в заметке / Фото из соцсетей

Командующий "Азова" напомнил, что всего несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", надеясь на то, что среди анонсированного обмена в формате "1000 на 1000" будут и бойцы 12 бригады. Но надежды не оправдались.

"Я никогда не поверю в бред, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов – это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом. Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ожидать другого результата – безумие. Необходимо менять тактику", – отмечает "Редис".

Денис Прокопенко отмечает, что если россияне отказываются обменивать азовцев на своих обычных солдат, то надо находить варианты предложить оккупантам кого-то, кто весит для них больше, чем, к примеру, омский контрактник.

Украина забита российской агентурой под самую завязку – об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми Россия засыпает земли Украины,

– пишет командующий "Азова".

Со всем тем, по мнению "Редиса", не лишним было бы попробовать проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами. Ведь Украина имеет уникальный опыт, знания и драгоценную для всего западного мира информацию, и это тоже может быть нашим обменным фондом.

"Варианты есть, нам необходимо лишь адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного азовца среди 1 000 обменянных – это позор для всего нашего государства. Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди", – резюмирует Прокопенко.