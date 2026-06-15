По состоянию на 2026 год России удалось захватить лишь около 17 квадратных миль ценой более 9 тысяч потерь на каждую квадратную милю. Военный аналитик, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан высказал 24 Каналу мнение, что дальше положение оккупантов только усложнится.

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Какие проблемы есть у России?

Мик Райан отметил, что эти данные также демонстрируют странам, которые поддерживали Россию, что никакой "неизбежной победы" не существует. Это важная когнитивная борьба, которую Путин проигрывает. Он теряет поддержку со стороны Белого дома. В последнее время не было много одобрительных посланий от Дональда Трампа. В экономическом аспекте у России есть серьезные проблемы из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Сейчас мы видим ограничения на продажу топлива в 15 различных регионах России. В частности, в Крыму. Мы наблюдаем значительное замедление ее экономического роста. Поэтому почти по всем показателям, которыми можно измерить прогресс в этой войне, Россия либо стоит на месте, либо откатилась назад,

– пояснил генерал.

Враг борется за то, чтобы выиграть сражения на земле. В то же время за то, чтобы выиграть историю этой войны. Даже если он не побеждает, у Путина еще есть мощные пропагандистские средства, с помощью которых он может распространять нарративы о "неизбежной победе" и украинских потерях.

Во многих частях мира, в Южной Азии и Европе, все еще есть люди, которые в это верят. Даже в Северной Америке и моей стране есть люди, готовые верить в эту ложь. Потому что это соответствует их мировоззрению. Но это все равно ложь, Путин не побеждает. В этом году для него все может только ухудшаться,

– подчеркнул военный аналитик.

Мик Райан о поражении России: смотрите видео

Напомним, что 12 июня Владимир Путин подписал указ о расширении армии. Общая численность вооруженных сил России составит 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – военнослужащие. Однако, как пояснили аналитики Института изучения войны (ISW), это решение не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя.