Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 13 июня 2026 года.

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На что повлияет указ Путина?

Согласно указу от 12 июня, общая численность вооруженных сил России составит 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 – военнослужащие.

Предыдущий аналогичный указ Путин подписал 4 марта. Тогда штатную численность армии установили на уровне 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 были военнослужащими. Таким образом, новый указ предусматривает увеличение численности вооруженных сил на 7360 человек.

По словам аналитиков, это решение вряд ли окажет заметное влияние на ситуацию на фронте в Украине.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия почти ежегодно увеличивала штатную численность армии. В то же время нынешнее расширение остается самым небольшим за весь этот период.

Для сравнения, в 2022 году численность армии увеличили на 137 тысяч человек, в 2023-м – на 170 тысяч, а в 2024-м – на 180 тысяч.

В Институте изучения войны также считают, что такие шаги связаны с масштабной реформой российской армии, которую анонсировал тогдашний министр обороны Сергей Шойгу в январе 2023 года. В частности, создание новых военных округов, соединений и подразделений требует дополнительного личного состава.

Может ли Кремль снова начать мобилизацию?

В конце мая Владимир Зеленский заявил, что в Москве готовятся к дополнительной мобилизации. По словам президента, таким образом оккупанты пытаются компенсировать особенно большие потери на фронте.

Зеленский подчеркнул, что такие действия со стороны Кремля демонстрируют неготовность России к миру и прекращению огня, а Украина уже передает все доказательства и информацию странам-партнерам.

Тогда же стало известно, что россиянам массово выдают мобилизационные распоряжения в военкоматах, куда вызывают для якобы уточнения данных. Указанный документ содержит инструкцию о том, что должен делать гражданин в случае объявления мобилизации.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил , что если в России объявят мобилизацию, то принудительно удастся собрать до 400 тысяч бойцов.