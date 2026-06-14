Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 13 червня 2026.

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На що вплине указ Путіна?

Згідно з указом від 12 червня, загальна чисельність збройних сил Росії становитиме 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 – військовослужбовці.

Попередній аналогічний указ Путін підписав 4 березня. Тоді штатну чисельність армії встановили на рівні 2 391 770 осіб, з яких 1 502 640 були військовими. Таким чином, новий указ передбачає збільшення чисельності збройних сил на 7360 осіб.

За словами аналітиків, це рішення навряд чи матиме помітний вплив на ситуацію на фронті в Україні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія майже щороку збільшувала штатну чисельність армії. Водночас нинішнє розширення залишається найменшим за весь цей період.

Для порівняння, у 2022 році чисельність армії збільшили на 137 тисяч осіб, у 2023-му – на 170 тисяч, а у 2024-му – на 180 тисяч.

В Інституті вивчення війни також вважають, що такі кроки пов'язані з масштабною реформою російської армії, яку анонсував тодішній міністр оборони Сергій Шойгу у січні 2023 року. Зокрема, створення нових військових округів, з'єднань і підрозділів потребує додаткового особового складу.

Чи може Кремль знову почати мобілізацію?

Наприкінці травня Володимир Зеленський заявив, що в Москві готуються до додаткової мобілізації. За словами президента, таким чином окупанти намагаються компенсувати особливо великі втрати на фронті.

Зеленський підкреслив, що такі дії з боку Кремля демонструють неготовність Росії до миру та припинення вогню, а Україна вже передає усі докази та інформацію країнам-партнерам.

Тоді ж стало відомо, що росіянам масово видають мобілізаційні розпорядження у військкоматах, куди викликають для нібито уточнення даних. Вказаний документ містить інструкцію про те, що має робити громадянин у разі оголошення мобілізації.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що якщо в Росії оголосять мобілізацію, то примусово вдасться зібрати до 400 тисяч бійців.