Про це повідомив Володимир Зеленський.

Чому Росія хоче додаткової мобілізації?

За словами Зеленського, влада України отримує все більше інформації про підготовку Росії до додаткової мобілізації. Він додав, що ворог зазнає дуже великих втрат на фронті.

Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що Кремль також готується до збільшення мобілізації, через що на території країни-агресорки була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.

Глава держави зазначив, що такі дії з боку Москви демонструють неготовність Росії до миру та припинення вогню, а Україна передає усі докази та інформацію країнам-партнерам.

Що відомо про роздачу мобілізаційних приписів у Росії?

Росіянам видають мобілізаційні розпорядження у військкоматах, куди викликають для нібито уточнення даних. Вказаний документ містить інструкцію про те, що має робити громадянин у разі оголошення мобілізації.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Росія готує 150 тисяч військових навесні й стільки ж восени.

Світан пояснив, що, якщо в Росії оголосять мобілізацію, то примусово вдасться зібрати до 400 тисяч бійців, але наразі країна-агресорка не може покривати заявлені мобілізаційні плани, бо на фронті її втрати зберігають високий рівень.