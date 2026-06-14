Многомиллионные контракты уже не привлекают новобранцев так, как раньше. В первом квартале 2026 года набор в российскую армию снизился на 20% по сравнению с 2025 годом. Вероятно, он будет и дальше падать. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.
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Почему в России уменьшается количество желающих воевать против Украины?
Для России это первая война, в которой она платит гражданам за участие в боевых действиях, а не просто заставляет их. И именно это создает экономическую нагрузку и проблемы с набором людей. Такое мнение высказал Найджел Голд-Дэвис, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.
Он говорит, что денежные стимулы больше не работают эффективно. Поэтому Россия начала терять больше военных, чем может набрать.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Аналитики отмечают, что Путину, вероятно, придется принимать еще более непопулярные решения, если он хочет продолжать войну.
Война также вызвала нехватку рабочей силы в экономике России, которая переживает кадровый кризис.
В оборонной промышленности заводы уже работают на пределе возможностей, в круглосуточном режиме. Это затрудняет дальнейшее увеличение производства оружия, а потребность в работниках еще больше давит на экономику.
"Вся российская экономика переживает самый серьезный дефицит рабочей силы в истории", — отмечает Голд-Дэвис.
По некоторым оценкам западной разведки, в войне погибло почти 500 000 российских военных, а сотни тысяч граждан покинули страну, чтобы избежать призыва.
Из-за нехватки работников Россия может активнее привлекать рабочую силу из Индии, Северной Кореи и стран Африки.
При более жестком сценарии Россия может вернуться к принудительной мобилизации и ограничить выезд из страны для мужчин призывного возраста.
Кремль скоро столкнется с выбором: либо резко ужесточать требования к экономике и обществу, либо сокращать военные цели,
– считает Голд-Дэвис.
Некоторые эксперты полагают, что Кремль может частично решить проблему набора, ища новобранцов за пределами крупных городов, привлекая студентов и иностранцев. Однако давление на экономику растет. Военные расходы и набор персонала обходятся в десятки миллиардов долларов ежегодно – примерно 9,5% федерального бюджета и около 2% ВВП.
Российская экономика замедляется, растет количество закрытых предприятий и падает доверие потребителей. Несмотря на рост зарплат, доходы не успевают за инфляцией. Люди сталкиваются с ростом цен на продукты, высокими коммунальными тарифами и повышением налогов.
Эксперты считают, что такие процессы могут ослабить поддержку войны среди населения. Но власть, напротив, усиливает контроль и репрессии. Кремль обычно не отказывается от своих целей, а, наоборот, расширяет их.