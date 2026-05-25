Что известно об экономике России

О том, соответствует ли статистика Кремля реальной ситуации, пишет The New York Times.

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард для издания объяснила, что несмотря на утверждение России, шведский анализ показывает совсем другие результаты.

Так, по данным Кремля, ВВП страны вырос на 13% (в течение 2022 – 2024 годов), одновременно данные Швеции показывают даже не меньший рост, а сокращение на 8%. В частности, по словам чиновницы, уровень инфляции в стране существенно занижен.

Известно, что правительство Швеции решило заказать исследования у экономистов и разведывательных служб, чтобы проверить реальную ситуацию в российской экономике.

В течение 2024 года, когда на официальном уровне инфляция в Кремле была 10%, Центробанк повысил процентную ставку до 21%. По анализу специалистов, это признак того, что инфляция была в разы выше. В то же время по оценке Службы военной разведки и безопасности, инфляция в Москве превышает нынешний официальный курс в 5%.

То есть Россия завышает показатели, но реальная способность тратить деньги на войско – является более уязвимой, чем кажется.

Как России помогла война в Иране

После начала войны на Ближнем Востоке, вырос спрос на российские нефтепродукты. Соответственно, выросли доходы Кремля. Но по мнению Стенергард, существенного эффекта для бюджета страны пока нет. По ее словам, нужно, чтобы средняя цена на нефть марки Urals была на уровне более 100 долларов/баррель. И если такая стоимость на ресурс продержится до конца года, только тогда будут положительные изменения.

Однако по сценарию, в котором США и Иран прекратят войну, а Ормузский пролив возобновит полноценную работу – мировые цены на нефть резко упадут. Для Москвы это станет еще более сильным ударом.

В то же время чиновница отметила, что нужно учитывать украинские атаки, которые усложняют ситуацию в России. Из-за того что дроны научили обходить ПВО, они бьют по нефтяным терминалам. От этого прибыли России, которые государство могло бы получить с ростом цен на нефть, ограничиваются.

Как в России оценивают экономическое положение

По словам министра иностранных дел Швеции, не все соглашаются с тем, что в Кремле не видят реальной экономической ситуации.

Объясняют это тем, что местные элиты Москвы все больше обеспокоены ситуацией. Отмечается, что даже Путин признает ослабление и сокращение экономики с начала года. В частности аналитические центры, банкиры и чиновники тоже предупреждают о предстоящем финансовом кризисе.

В частности Стенергард акцентировала на теме санкций. Так, только одно мероприятие имело бы значительный эффект. Это запрет на морские услуги для любых судов, вывозящих нефть, газ или уголь.

По мнению Швеции, это сможет существенно уменьшить доходы Кремля и соответственно финансирование войны. В то же время проблем внутри страны хватает:

россияне все больше испытывают рост цен и финансовое давление от инфляции;

уровень одобрения Путина снизился от 77,8% до 65,6% только за начало года;

россияне устают от перебоев в повседневной жизни, даже с банальным интернетом;

растет количество дефолтов в бизнесе;

также в стране демографический спад;

нехватка работников.

То есть на фоне войны и санкций в России не только ослабла экономика. В частности ухудшаются показатели уровня жизни среди населения.

К слову, исследование правительства Великобритании оценивает общие потери экономики России от санкций в 450 миллиардов долларов. Такое значение получается с учетом международных санкционных ограничений с февраля 2022 года.

Что еще нужно знать об экономическом положении Кремля

Одна из проблем страны, которая началась уже сейчас может затянуться на годы. Речь идет о дефиците рабочей силы. Из-за недостатка рабочих экономическое развитие страны будет тормозиться.

В то же время только за первые четыре месяца 2026 года бюджетный дефицит России составляет 78,4 миллиарда долларов. Об этом заявили в украинской разведке. В частности там отметили, что такой показатель существенно превышает плановый бюджетный дефицит на весь 2026 год.