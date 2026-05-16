Что происходит с экономикой России?

Российский лидер утверждал, что ВВП России вырос на 1,8% в марте, а безработица оставалась низкой на уровне 2,2%, о чем говорится в отчете ISW.

Также Владимир Путин сообщил следующие цифры:

оптовая торговля в России выросла на 8% в марте 2025 года;

розничная торговля – на 6,2%;

промышленное производство – на 2,3%;

обрабатывающая промышленность – на 3%.

Обратите внимание! Путин не упомянул, что данные Министерства экономического развития России показали годовое снижение ВВП в январе и феврале 2026 года. Также он не сказал, что ведомство снизило прогноз годового роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%.

Украинская разведка указывает, что российское правительство уже существенно превысило плановый бюджетный дефицит на 2026 год и дальше наращивает расходы. СВРУ сообщила, что бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов США за первые четыре месяца 2026 года.

Разведка также прогнозирует, что правительство России, вероятно, увеличит внутренние заимствования, хотя уже потратил 14,8 миллиарда долларов на обслуживание государственного долга за первые четыре месяца 2026 года.

Региональные правительства России также увеличивают расходы на вербовку, что затрудняет федеральному правительству компенсацию этих расходов.

Такие расходы регионов дополнительно нагружают федеральный бюджет, поскольку Москва регулярно предоставляет регионам кредиты и списывает долги, как это произошло 14 мая для Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей.

Путин фактически признал наличие определенного экономического напряжения, однако приведенные им показатели согласуются с моделью экономики, поддерживаемой значительными государственными расходами и военным спросом, а не ростом частного сектора,

– говорится в тексте.

ISW отмечает, что низкая безработица и значительные государственные трансферты могут усиливать инфляционное давление и заставлять правительство прибегать к экономически менее эффективным мерам, таких как повышение налогов и увеличение заимствований.

Спасут ли Россию высокие цены на нефть?

В то же время глава НБУ Андрей Пышный отметил, что рост цен на нефть беспокоит Нацбанк. В частности из-за того, что это расширяет финансирование российского бюджета. А значит, негативно влияет на украинскую экономику.

Андрей Пышный Глава НБУ Но санкционное давление все же работает. Треть банковского сектора России в убытках. Дефицит госбюджета России за первый квартал уже достиг годового размера. Экономический рост - около одного процента. При этом любую официальную экономическую аналитику из России следует воспринимать с очень низким уровнем доверия.

Пышный отметил, что санкционное давление дает эффект – и его надо усиливать.

Мы всегда выступали за то, чтобы вся банковская система России без исключений оказалась под санкциями,

– добавил глава Нацбанка.

Интересно! В 20-й санкционный пакет вошла большая часть предложений, сформированных, в частности, командой Национального банка, и регулятор продолжает эту работу.

Что еще известно о ситуации в России?

Цены на нефть оказались для России низкими, тогда как курс рубля – крепким. Но потребность в расходах возросла. Также нужны деньги на "обеспечение обороны и безопасности". Все это создает проблемы для бюджета России.

Поэтому Россия планирует сбалансировать свой бюджет. Но властям придется выбирать "приоритеты" среди статей расходов.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в комментарии для 24 Канала отметил ситуацию с нефтью. Дело в том, что война в Иране играет на руку Путину.

Если боевые действия будут продолжаться дальше, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то до конца года Россия сможет получить где-то 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.