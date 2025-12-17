Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командирки першої в Україні Патронатної служби "Янголи", офіцерки ЦВС 3 окремої штурмової бригади ЗСУ – Олени "Гайки" Толкачової – у її телеграм-каналі.

Що відомо про скандал з воїном та "Приватбанком"

"Гайка" розповіла, що медичний куратор Патронатної служби "Янголи" привезла до одного з київських відділень "Приватбанку" 20-річного солдата, який під час бойового завдання в районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки та нині має високі ампутації.

Хлопцю мали відновити картку, адже телефон із тими картками, які в нього були в бою, були втрачені у бою. На нову пластикову картку захисникові мали б надійти державні виплати.

Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: "Візьміть її в руки, і потримайте біля обличчя для фото". У людини немає рук. Немає рук – немає картки,

– написала Олена Толкачова.

Офіцерка зазначила, що у відділенні воїну та медичному куратору сказали, що тримати картку іншій людині "не можна". А єдиною "альтернатива" від банку є оформлення довіреності та видача картки на ім'я медичного куратора.

"Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність? Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала", – зауважила "Гайка".

Командирка першої в Україні Патронатної служби "Янголи" розповіла, що поранений вирішив чекати на протез руки, місяці, можливо, рік, без грошей, які держава йому винна.

Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше – це зрада, а не просто ідіотизм,

– наголосила Толкачова.

Як прокоментували ситуацію з ветераном у "Приватбанку"?

Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга у коментарі 24 Каналу заявив, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою.

"Наразі банк з'ясовує всі обставини інциденту. "Приватбанк" особисто забезпечить доставку всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни", – зазначив представник банку.

Олег Серга підкреслив, що "Приватбанк" щиро шкодує, що виникла така ситуація, а також проведе внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.

