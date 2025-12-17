Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командирки першої в Україні Патронатної служби "Янголи", офіцерки ЦВС 3 окремої штурмової бригади ЗСУ – Олени "Гайки" Толкачової – у її телеграм-каналі.
Що відомо про скандал з воїном та "Приватбанком"
"Гайка" розповіла, що медичний куратор Патронатної служби "Янголи" привезла до одного з київських відділень "Приватбанку" 20-річного солдата, який під час бойового завдання в районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки та нині має високі ампутації.
Хлопцю мали відновити картку, адже телефон із тими картками, які в нього були в бою, були втрачені у бою. На нову пластикову картку захисникові мали б надійти державні виплати.
Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: "Візьміть її в руки, і потримайте біля обличчя для фото". У людини немає рук. Немає рук – немає картки,
– написала Олена Толкачова.
Офіцерка зазначила, що у відділенні воїну та медичному куратору сказали, що тримати картку іншій людині "не можна". А єдиною "альтернатива" від банку є оформлення довіреності та видача картки на ім'я медичного куратора.
"Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність? Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала", – зауважила "Гайка".
Командирка першої в Україні Патронатної служби "Янголи" розповіла, що поранений вирішив чекати на протез руки, місяці, можливо, рік, без грошей, які держава йому винна.
Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше – це зрада, а не просто ідіотизм,
– наголосила Толкачова.
Як прокоментували ситуацію з ветераном у "Приватбанку"?
Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга у коментарі 24 Каналу заявив, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою.
"Наразі банк з'ясовує всі обставини інциденту. "Приватбанк" особисто забезпечить доставку всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни", – зазначив представник банку.
Олег Серга підкреслив, що "Приватбанк" щиро шкодує, що виникла така ситуація, а також проведе внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.
На Львівщині ветерана "Азову" побили сусіди через "шум милиць"
У місті Винники, що у Львівській області, у листопаді сусіди побили військовослужбовця Валерія Павука з дружиною. Ветеран "Азову" розповів, що конфлікт спалахнув після того, як сусідам нібито заважав звук милиці, якою він користується.
Військовий додав, що образи супроводжувалися лайкою та приниженнями, зокрема щодо його "поганої служби на фронті". Поліція повідомила, що відкрила два кримінальних провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".
Валерій Павук наголосив, що побив його та жінку нібито не 61-річний сусід, а підліток із цієї родини. Дружину, словами ветерана, також вдарив саме він. Поліція ж пише, що травм подружжю завдав саме літній чоловік.