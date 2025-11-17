Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на потерпілого та поліцію Львівської області.

Читайте також На Львівщині водій підірвав гранату після зупинки поліцейськими: зловмиснику загрожує довічне

Що відомо про скандал у Винниках?

Чоловік розповів, що він є ветераном "Азову" та отримав поранення у 2023 році на Запорізькому напрямку під час контрнаступу.

За його словами, увесь цей час він проходив лікування, однак повністю врятувати ногу не вдалося – у найближчий тиждень планується ампутація стопи. Для того, щоб бути ближче до лікарні, чоловік разом із дружиною переїхав до Винників.

Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, "заважаю" сусідам,

– йдеться в дописі.

Чоловік додав, що він вже неодноразово отримував скарги від сусідів, що їм заважає шум – через пересування, нібито голосні розмови та переміщення меблів.

Однак цього разу сусідка прийшла зі своїм батьком і неповнолітнім сином, який, за їхніми словами, має інвалідність.

Саме він наніс мені удари по голові моєю ж палицею, внаслідок чого мені наклали 4 шви, а потім ще побив мою дружину. Вони намагалися потрапити до квартири та постійно нам погрожували,

– додав потерпілий.

Військовий заявив, що його побили сусіди: дивіться відео

На резонансну історію вже відреагували в поліції Львівської області. Правоохоронці заявили, що вже розпочали кримінальні провадження за фактом конфлікту між сусідами за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".

Поліція також підтвердила, що тілесних ушкоджень заявникам завдав їх 61-річний сусід під час конфлікту.

Кримінальні події в Україні: останні новини