Однак 37-річний житель одного з сіл Самбірського району під час спілкування з поліцейськими біля автівки дістав гранату та підірвав її. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
Які наслідки підриву гранати на Львівщині?
Правоохоронці кажуть, що інцидент трапився 16 листопада близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження. Його довелося доставити до лікарні.
Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Вибух гранати: схожі випадки
Раніше в місті Шептицький на Львівщині чоловік підірвав навчальну гранату у квартирі багатоповерхівки, внаслідок чого отримав поранення руки. Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.
Уранці 19 липня схожа ситуація трапилася у квартирі в Чечелівському районі Дніпра. Там внаслідок вибуху гранати загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Також в Оболонському районі Києва вночі стався вибух гранати у квартирі. У результаті цього госпіталізували 41-річного мешканця.
Тоді як в Луцьку онук врятував від вибуху гранати свою бабусю. Однак внаслідок інциденту постраждало п'ятеро людей.