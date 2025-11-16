Однак 37-річний житель одного з сіл Самбірського району під час спілкування з поліцейськими біля автівки дістав гранату та підірвав її. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Які наслідки підриву гранати на Львівщині?

Правоохоронці кажуть, що інцидент трапився 16 листопада близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження. Його довелося доставити до лікарні.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Вибух гранати: схожі випадки