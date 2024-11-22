Чоловіка, який підірвав гранати засудили до довічного ув’язнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Резонансна справа завершується

За публічного обвинувачення прокурорів Закарпатської обласної прокуратури депутата Керецьківської сільської ради підозрюваного визнали винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей. Також йому інкримінують незаконне поводження з вибуховими пристроями.

Його засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час слідства вдалося довести, що 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради засуджений здійснив теракт. Гранати, які він кинув на підлогу, здетонували.

Тоді постраждало понад 20 людей. Від множинних поранень уламками загинуло двоє депутатів.

Правоохоронці встановили, що до теракту депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців напередодні придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав у себе вдома.