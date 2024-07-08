Жінка розповіла, що під час вибуху її врятував онук, який зумів вчасно зреагувати. Наразі жінка виписана з лікарні, а її онук ще проходить лікування.

Дивіться також Зайнявся через падіння уламків: під Луцьком жінка рятувалась з палаючого будинку через вікно

Що очевидці розповідають про інцидент у Луцьку

7 липня на Ковельській вулиці у Луцьку стався вибух гранати, внаслідок якого постраждало п’ятеро осіб, серед яких двоє перехожих – лучанка Наталія та її 28-річний онук.

Жінка розповіла журналістам, що вони йшли разом, коли раптово почалася бійка на дорозі.

Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась бійка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано себе почуваю, осколок в нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж осколки і царапини,

– розповіла Наталія.

Жінку виписали з лікарні 8 липня, а її онук продовжує лікування через численні осколкові поранення та подряпини.

До слова, це не перший підрив гранати у Луцьку, подібний випадок трапився 29 червня. Тоді 23-річний хмельничанин підірвав гранату у центрі міста.