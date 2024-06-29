Відомо, що інцидент трапився 29 червня. Спільними зусиллями правоохоронців та співробітників СБУ вдалося затримати порушника.

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Вибух у центрі Луцька

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Тим часом в СБУ нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності, треба повідомляти повідомляйте до Управління Служби безпеки області.