Вибух стався внаслідок підриву ручної гранати. Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння цього кримінального злочину.

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Чоловіка затримали

Підірвав гранату місцевий мешканець, 1973 року народження. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку квартири силовики вилучили 5 гранат та близько 40 набоїв різного калібру.



Затримання проводили спецпризначенці "Корд" / Фото Нацполіції



У квартирі зловмисника виявили зброю / Фото Нацполіції

Як розслідують інцидент і що загрожує зловмиснику

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, розпочате за частиною 4 статті 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Правоохоронці повідомили, що наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Унаслідок підриву гранати пошкоджено понад 10 авто / Фото Нацполіції



Чоловіку загрожує ув'язнення / Фото Нацполіції

Згідно з санкцією статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.