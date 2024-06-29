Известно, что инцидент произошел 29 июня. Совместными усилиями правоохранителей и сотрудников СБУ удалось задержать нарушителя.

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Взрыв в центре Луцка

Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Между тем в СБУ напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, получения информации о пребывании в регионе подозрительных лиц, данных о намерениях осуществления сепаратистской, террористической, диверсионной и разведывательно-подрывной деятельности, надо сообщать сообщайте в Управление Службы безопасности области.