У телеграм-каналах поширюють відео, де видно, що у Києві спалахнула маршрутка. Скільки там було людей невідомо.
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Одна з причин – спека
У телеграм-каналах пишуть, що однією із причин займання могла бути нереальна спека у Києві. Офіційно про причини нічого невідомо.
Крім цього, невідомо також, скільки людей перебувало у маршрутці на момент займання. Також немає інформації про постраждалих.
У повідомленнях зазначають, що пожежу вже вдалося загасити.
У мережу потрапили відео із пожежею. На записі можна побачити, що вогонь охопив значну частину транспортного засобу.
У Києві спалахнула маршрутка: дивіться відео
У Києві 26 червня спалахнула пожежа на ринку "Юність". У ДСНС заперечили повідомлення про "сильну пожежу". Там розповіли, що сталося загоряння металоконструкцій.