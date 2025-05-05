Попередньо встановлено, що вибухнула граната. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

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Що відомо про вибух у квартирі в Києві

Вночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в Оболонському районі столиці. Інцидент стався в одній з квартир на вулиці Прирічній.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

Встановлено, що у квартирі здетонувала граната. Медики госпіталізували 41-річного мешканця квартири. Поліція встановлює, звідки походить боєприпас, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, вдень 4 травня київські пабліки повідомили, що в Гідропарку спалахнула велика пожежа. Приблизно за годину її загасили.

У коментарі 24 Каналу речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що горить металевий бокс. Займання вже локалізовано, але на місці ще працюють. Причину пожежі встановлять правоохоронці.