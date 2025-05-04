Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.

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Кирило Фесик повідомив, що в Оболонському районі після нічної атаки чимало пошкоджень – серед житлових будинків, автомобілів та, на жаль, ТРЦ DREAM.

Станом на зараз завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій,

– вказав він.

Співвласник DreamTown Гарік Корогодський також підтвердив приліт у торговий центр. "Наче всі люди цілі, а залізяки відновимо", – написав він. Він додав, що 4 травня DREAM berry не працюватиме. Однак Жовтий DREAM працює у штатному режимі.

Внаслідок удару пошкоджений один з входів, вибиті вікна як у ТРЦ, так і в прилеглих будинках. На місці видніються кілька воронок та згорілі машини.

Наслідки прильоту по DreamTown / фото 24 Каналу



