Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Які наслідки російської атаки БпЛА на Київ

В КМВА повідомили, що повітряна тривога у Києві тривала 1 годину та 1 хвилину. Внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю постраждали три райони.

Наслідки російської атаки на Київ / Фото поліції Києва та ДСНС

Які райони постраждали внаслідок російської атаки:

в Оболонському районі зафіксовано займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю, загоряння 7 автомобілів на відкритій місцевості, падіння уламків в подвір’ї будинку, пошкодження будівлі дитячого садочку;

зафіксовано займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю, загоряння 7 автомобілів на відкритій місцевості, падіння уламків в подвір’ї будинку, пошкодження будівлі дитячого садочку; в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА та займання в нежитловій зоні;

зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА та займання в нежитловій зоні; в Святошинському районі столиці є загоряння трьох одноповерхових приватних будинків

Наслідки атаки БпЛА на Київ: дивіться відео

Також в одному з районів Києва можна помітити величезну вирву внаслідок падіння уламків "Шахеда". Окрім житлових будинків, пошкоджено також вхід до супермаркету, магазин і один з входів до ТРЦ.

Вирва внаслідок падіння уламків "Шахеда" у Києва: дивіться відео

Крім того, на одному з будинків Києва можна помітити величезну діру в даху, яка утворилася внаслідок падіння уламків російського БпЛА.

У Києві помітили величезну діру на даху будівлі: дивіться відео

В КМВА зазначили, що усі осередки займання було ліквідовано. Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали 11 осіб, серед них – 2 дити.

Наразі на місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС.

Нагадаємо, що російські "Шахеди" атакували також Хмельницьку область. Там лунали вибухи, однак про наслідки ворожої атаки наразі невідомо.