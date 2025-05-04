Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": звідки і куди вони летять

Що відомо про вибухи на Хмельниччині

Повітряну тривогу у Хмельницькій області було оголошено вранці 4 травня о 05:22. Вже о 07:12 з'явилася інформація про вибухи в регіоні.

На Хмельниччині було чути звуки вибухів,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що о 06:14 в Повітряних силах повідомили про загрозу ударів російських "Шахедів".

"БпЛА на сході Хмельниччини, курс – західний/північно-західний", – повідомили у Повітряних силах.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Додамо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибухів в Хмельницькій області.