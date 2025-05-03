Щоночі Росія тероризує Україну "Шахедами". У ніч проти 3 травня ворог вдарив по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, передає 24 Канал.
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Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Увага! Миколаїв! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі сходу!
Групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини.
БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
Перші "Шахеди" вже на Херсонщині. 2 тримають курс на Миколаїв. 1 рухається повз Берислав на Березнегувате.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворог запустив ударні дрони з району Курська.
Моніторингові канали повідомили про пуски "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська – міста у російському Краснодарському краї.