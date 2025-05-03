Щоночі Росія тероризує Україну "Шахедами". У ніч проти 3 травня ворог вдарив по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, передає 24 Канал.

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21:25, 3 травня Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:19, 3 травня Увага! Миколаїв! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі сходу!

21:17, 3 травня Групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини. БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

21:06, 3 травня Перші "Шахеди" вже на Херсонщині. 2 тримають курс на Миколаїв. 1 рухається повз Берислав на Березнегувате.

21:05, 3 травня Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:57, 3 травня Ворог запустив ударні дрони з району Курська.