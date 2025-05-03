Каждую ночь Россия терроризирует Украину "Шахедами". В ночь на 3 мая враг ударил по Харькову дронами с термобарическими боевыми частями, передает 24 Канал.

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21:25, 3 мая

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:19, 3 мая

Внимание! Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с востока!

21:17, 3 мая

Группы БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину и на Криворожский р-н Днепропетровщины.

БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-восточный.

21:06, 3 мая

Первые "Шахеды" уже на Херсонщине. 2 держат курс на Николаев. 1 движется мимо Берислава на Березнеговатое.

21:05, 3 мая

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:57, 3 мая

Враг запустил ударные дроны из района Курска.

19:14, 3 мая

Мониторинговые каналы сообщили о пусках "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска – города в российском Краснодарском крае.