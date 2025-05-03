Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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Российские войска обстреляли Харьков
Для атаки на Харьков российские войска применили десятки БПЛА. Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский.
Впоследствии стало известно, что россияне также использовали ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.
Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения,
– объяснили в прокуратуре.
Отмечается, что использование дронов с термобарическими боевыми частями особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.
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Напомним, поздно вечером 2 мая российская армия атаковала Харьков десятками "Шахедов". Всего в городе было зафиксировано 17 прилетов в разных районах. Также известно, что в результате вражеской атаки пострадал 51 человек, среди них – две девочки в возрасте 11 и 16 лет.