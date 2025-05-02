Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Важно Враг массированно атаковал Харьков "Шахедами": пострадал дом, горят авто
В Харькове после атаки много пострадавших
Поздно вечером 2 мая российская армия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. Всего в городе зафиксировали 17 прилетов в разных районах.
К сожалению, также в результате атаки есть пострадавшие. Сначала сообщалось лишь о трех травмированных, но их количество начало стремительно расти. Так, по состоянию на 22:37 известно о 12 пострадавших.
Никаких деталей о состоянии пострадавших не сообщали.
К слову, оперативно об угрозе атаки, последствия и пострадавших в результате российской агрессии читайте в нашем телеграмме.
Следует заметить, что в результате атаки в Харькове есть серьезные повреждения. Так, под ударом оказались Салтовский и Слободской районы. Как сообщили представители местной власти, в Харькове на месте ударов вспыхнули автомобили, поврежден многоквартирный дом. Также поступила предварительная информация об ударе вражеского БпЛА по частному дому.
Все службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и устанавливают все последствия российского террора.