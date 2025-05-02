Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Важливо Ворог масовано атакував Харків "Шахедами": постраждав будинок, горять авто

У Харкові після атаки багато постраждалих

Пізно ввечері 2 травня російська армія масовано атакувала Харків дронами-камікадзе. Загалом у місті зафіксували 17 прильотів у різних районах.

На жаль, також унаслідок атаки є постраждалі. Спочатку повідомлялося лише про трьох травмованих, але їхня кількість почала стрімко зростати. Так, станом на 22:56 відомо про 28 постраждалих.

Жодних деталей про стан потерпілих не повідомляли.

До слова, оперативно про загрозу атаки, наслідки та постраждалих внаслідок російської агресії читайте у нашому телеграмі.

Слід зауважити, що унаслідок атаки у Харкові є серйозні пошкодження. Так, під ударом опинилися Салтівський та Слобідський райони. Як повідомили представники місцевої влади, у Харкові на місці ударів спалахнули автомобілі, пошкоджено багатоквартирний будинок. Також надійшла попередня інформація про удар ворожого БпЛА по приватному будинку.

Усі служби продовжують надавати допомогу потерпілим та встановлюють всі наслідки російського терору.