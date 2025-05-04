Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Рятувальники показали кадри наслідків російської атаки.

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Наслідки атаки "Шахедами" на Черкаси 4 травня

У Черкасах внаслідок атаки "Шахедами" зафіксовано 5 пожеж за різними адресами. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Наслідки атаки "Шахедами" на Черкаси 4 травня: дивіться відео

Значних пошкоджень зазнали 2 квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Внаслідок російської атаки постраждала 1 людина.

Спалахнули пожежі, пошкоджені квартири / Фото ДСНС

У ДСНС повідомили, що всі пожежі вже ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.